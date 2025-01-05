Двоє голів ОТГ погоріли на хабарях за дозволи на вирубку ялинок та оренду землі

Загальна сума отриманої неправомірної вигоди за «вирішення питань» становить понад 80 000 гривень.

На Рівненщині правоохоронці затримали голову однієї з об’єднаних територіальних громад на хабарі у 40 000 гривень. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Саме в таку суму посадовець оцінив надання дозвільних документів на вирубку хвойних насаджень на землях комунальної власності та видачу довідки щодо їх походження. Гроші отримував кількома траншами на картковий рахунок та готівкою.

Також затримали голову ОТГ з Тернопільщині, який за укладання договору оренди земельної ділянки із заниженим орендної ставки вимагав 1 000 доларів неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання посадовцям запобіжних заходів.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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