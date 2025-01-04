Зеленський привітав Майка Джонсона з переобранням спікером Палати представників США

Майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального й тривалого миру — Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський привітав 119-те скликання Конгресу США з початком першої законодавчої сесії, а також Майка Джонсона з обранням на посаду спікера Палати представників. Про це глава держави повідомив у соцмережі Х.

Він підкреслив важливість двопалатної та двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, яка дозволила врятувати тисячі життів і захистити українські міста від російської армії.

Також Зеленський наголосив, що мужність українського народу разом із американським лідерством ефективно стримують російську агресію.

"Для глобальної стабільності вкрай важливо, щоб Конгрес і далі залишався непохитним, а обидві партії, та всі конгресмени, які справді цінують свободу, об'єдналися для захисту людських і демократичних цінностей", — зазначив Президент Зеленський.

Він висловив сподівання, що майбутні рішення Палати представників США відіграватимуть важливу роль у досягненні тривалого миру. Він подякував Конгресу та американському народові за незмінну підтримку України.

"Бажаю спікеру Джонсону успіхів у його надзвичайно важливій роботі. Нехай Господь допомагає вам у вашій службі", — написав Зеленський.

Раніше ми писали, що Майка Джонсона з другої спроби переобрали спікером Палати представників США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.