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Зеленський привітав Майка Джонсона з переобранням спікером Палати представників США

12:14, 4 січня 2025
Майбутні рішення Палати представників можуть відіграти важливу роль у досягненні реального й тривалого миру — Володимир Зеленський.
Зеленський привітав Майка Джонсона з переобранням спікером Палати представників США
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Президент України Володимир Зеленський привітав 119-те скликання Конгресу США з початком першої законодавчої сесії, а також Майка Джонсона з обранням на посаду спікера Палати представників. Про це глава держави повідомив у соцмережі Х.

Він підкреслив важливість двопалатної та двопартійної підтримки України з боку Конгресу США, яка дозволила врятувати тисячі життів і захистити українські міста від російської армії.

Також Зеленський наголосив, що мужність українського народу разом із американським лідерством ефективно стримують російську агресію.

"Для глобальної стабільності вкрай важливо, щоб Конгрес і далі залишався непохитним, а обидві партії, та всі конгресмени, які справді цінують свободу, об'єдналися для захисту людських і демократичних цінностей", — зазначив Президент Зеленський.

Він висловив сподівання, що майбутні рішення Палати представників США відіграватимуть важливу роль у досягненні тривалого миру. Він подякував Конгресу та американському народові за незмінну підтримку України.

"Бажаю спікеру Джонсону успіхів у його надзвичайно важливій роботі. Нехай Господь допомагає вам у вашій службі", — написав Зеленський.

Раніше ми писали, що Майка Джонсона з другої спроби переобрали спікером Палати представників США.

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США Володимир Зеленський

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