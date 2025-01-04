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Метеорний дощ, комета та покриття планет — які астрономічні явища можна побачити в Україні в січні

12:33, 4 січня 2025
У небі над Україною можна буде побачити Метеорний потік Квадрантиди.
Метеорний дощ, комета та покриття планет — які астрономічні явища можна побачити в Україні в січні
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У січні українці матимуть можливість побачити вражаючі небесні події: метеорний дощ, покриття Сатурна, блискучу комету та протистояння Марса. Про це повідомив Дніпровський науково-просвітницький центр астрономії Planetarium Noosphere у коментарі "Суспільному".

Цього місяця відбудеться багато астрономічних подій:

У період 2–3 січня — Метеорний потік Квадрантиди

Метеорний потік, що виникає, коли Земля проходить через пилові частинки, залишені кометами або астероїдами, подарує яскраві зорепади. Потік буде видимий у напрямку сузір’я Волопаса, а в ідеальних умовах можна побачити до 110 метеорів на годину. Найкращий час для спостережень – після опівночі, коли Місяць не заважатиме спостерігати.

4 січня — покриття Сатурна Місяцем

Рідкісне явище, коли Місяць закриває Сатурн, буде видно в Україні. Початок покриття – о 19:56 за київським часом.

13 січня — комета C/2024 G3 (ATLAS)

Комета ATLAS досягне максимальної яскравості. Її буде видно неозброєним оком і, ймовірно,вона стане однією з найяскравіших комет останніх років. Проте її буде видно лише рано вранці низько над горизонтом.

16 січня — протистояння Марса

Червона планета сяятиме в сузір’ї Рака з максимальною яскравістю. Це явище буває лише раз на 780 днів, тож не пропустіть нагоди помилуватися Марсом.

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