Ілон Маск назвав прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера «співучасником масових зґвалтувань» та закликав до його відставки

Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Великобританії є «співучасником масових зґвалтувань» у Британії, які чинили пакистанські банди.

Американський мільярдер Ілон Маск розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він закликав до проведення нових виборів. Про це Маск повідомив у соцмережі X.

Маск обрушився з критикою на Стармера, звинувативши його в «співучасті в сексуальному насильстві над власною країною».

У соцмережі X він заявив, що Стармер «має відповісти за свою роль в одному з найжахливіших масових злочинів в історії Великобританії», нагадуючи про період його роботи в прокуратурі.

Звинувачення пов'язані з бездіяльністю влади щодо пакистанських банд, причетних до зґвалтувань понад тисячі дівчаток, тоді як поліція, за повідомленнями, воліла заплющувати на це очі.

Маск також опублікував мем, який висміює британську систему правосуддя: «Серйозні насильницькі злочини залишаються безкарними, але людей садять за пости в соцмережах».

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