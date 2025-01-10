Новые санкции США могут затронуть «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»

Также в санкционный список могут быть включены «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», 180 судов, десятки трейдеров, две крупные нефтяные компании и некоторых руководителей российской нефтяной отрасли, сообщает агентство.

Отмечается, что цены на нефть резко выросли в пятницу и демонстрируют рост третью неделю подряд, поскольку трейдеры сосредоточились на возможных перебоях в поставках из-за усиления санкций против России.

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