Практика судов
  1. В мире

Новые санкции США могут затронуть «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»

16:11, 10 января 2025
Также в список санкций могут быть включены «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», большое количество судов и ряд трейдеров, торгующих российской нефтью.
Новые санкции США могут затронуть «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новые санкционные меры США, официальное объявление которых ожидается 10 января, затронут «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Об этом пишет Reuters.

Также в санкционный список могут быть включены «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», 180 судов, десятки трейдеров, две крупные нефтяные компании и некоторых руководителей российской нефтяной отрасли, сообщает агентство.

Отмечается, что цены на нефть резко выросли в пятницу и демонстрируют рост третью неделю подряд, поскольку трейдеры сосредоточились на возможных перебоях в поставках из-за усиления санкций против России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США россия санкции

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин отменил в ПДД норму об удостоверениях, подтверждающих право на освобождение от приобретения автогражданки

Из Правил дорожного движения исключили норму о том, что водители, освобождающиеся от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто, должны иметь при себе подтверждающие документы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не получила приглашение на инаугурацию Трампа

В Еврокомиссии сообщили, что на данный момент Дональд Трамп не отправил приглашение Урсуле фон дер Ляйен.

Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы

Кроме резидентов Дия Сити и религиозных организаций, Кабмин добавил в список на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Недопуск в укрытие будет караться штрафами или лишением свободы — принят закон

А за невыполнение законных требований должностных лиц ГСЧС можно будет получить штраф до 17 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова