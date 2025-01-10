Нацкомиссия одобрила Белую книгу реформирования добровольного накопительного пенсионного обеспечения

Документ определяет ключевые направления трансформации пенсионной системы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости граждан и интеграцию украинской модели в европейскую систему.

Фото: kadrovik.ua

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что 10 января одобрила Белую книгу реформирования системы добровольного накопительного пенсионного обеспечения в Украине. Этот документ определяет ключевые направления трансформации пенсионной системы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости граждан и интеграцию украинской модели в европейскую систему.

Целью Комиссия является создание стабильной и эффективной системы добровольного накопительного пенсионного обеспечения, основанной на следующих принципах:

– прозрачность и ответственность: субъекты системы должны действовать в соответствии с наилучшими международными стандартами, обеспечивая понятную и открытую информацию для участников;

– инвестиционная диверсификация: внедрение политики долгосрочного инвестирования и защиты активов от рисков;

– защита интересов участников: соблюдение стандартов ЕС, в частности Директивы (ЕС) 2016/2341.

«Белая книга – это дорожная карта, которая обеспечит новый этап развития пенсионного обеспечения в Украине. Мы адаптируем европейские подходы, чтобы гарантировать гражданам стабильность и доверие к новой системе», – отметил Максим Либанов, член НКЦБФР.

Одобрение Белой книги открывает путь к модернизации пенсионной системы Украины, что обеспечит:

– надежность и стабильность работы накопительных пенсионных фондов;

– защита накоплений участников благодаря новой системе инфраструктуры и стандартам корпоративного управления;

– привлечение социально-ответственного бизнеса в систему добровольного пенсионного обеспечения.

В дальнейшем Комиссия планирует провести ряд публичных консультаций с представителями рынка, экспертами и международными партнерами. Результатом станет подготовка законодательных инициатив для реализации ключевых положений Белой книги.

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