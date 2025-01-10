Кабмин отменил в ПДД норму об удостоверениях, подтверждающих право на освобождение от приобретения автогражданки

Из Правил дорожного движения исключили норму о том, что водители, освобождающиеся от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто, должны иметь при себе подтверждающие документы.

Кабмин 10 января принял изменения в Правила дорожного движения. Очевидно, изменения связаны с тем, что если раньше по закону №1961-IV участники боевых освобождались от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, то теперь они должны иметь оформленную автогражданку.

В частности, правительством из подпункта «г» пункта 2.1 ПДД исключено положение, согласно которому некоторые категории граждан освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности наземных транспортных средств.

Напомним, пункт предусматривает, что водитель должен иметь при себе действующий страховой полис (страховой сертификат "Зеленая карта") о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств или действующий внутренний электронный договор указанного вида обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса (на электронном или бумажном носителе), сведения о котором подтверждаются информацией, содержащейся в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Также в пункте указано, что водители, которые в соответствии с законодательством освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств на территории Украины, должны иметь соответствующие подтверждающие документы (удостоверения).

Таким образом, правительство исключило норму о том, что водители, которые в соответствии с законодательством освобождаются от обязательного страхования, должны иметь соответствующие подтверждающие документы.

Изменения в Правила дорожного движения внесены с целью приведения их в соответствие с требованиями Закона №3720-ІХ «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств №8300.

Автор: Наталя Мамченко

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