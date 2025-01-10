В Украине создали Координационный центр по вопросам ВОТ и территорий боевых действий

Новый центр при Кабмине будет заниматься управлением оккупированными и прифронтовыми регионами.

Кабинет Министров Украины принял решение о создании Координационного центра по вопросам управления регионами, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Создан Координационный центр по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией...», - отметил Мельничук.

Центр будет функционировать как временный консультативно-совещательный орган при Кабмине. Правительство также утвердило его положение и состав.

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