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Що можна передати засудженому до позбавлення волі та як це зробити — роз’яснення

21:18, 10 січня 2025
Передача речей та посилок засудженим регулюється спеціальними правилами.
Що можна передати засудженому до позбавлення волі та як це зробити — роз’яснення
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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив особливості одержання посилок засудженими.

Передача речей та посилок засудженим до позбавлення волі регулюється спеціальними правилами. Вони визначають, які предмети та продукти можна надсилати або приносити особисто, а також які  вимоги до процесу передачі.

Що можна передавати:

  1. Продукти харчування:
  2. Предмети першої необхідності та засоби гігієни (повний перелік визначено Правилами внутрішнього розпорядку СІЗО)
  • фабричні продукти (але не в скляній чи металевій тарі), з діючим терміном придатності; що зберігаються при кімнатній температурі.
  • свіжі фрукти та овочі – до 1 кг
  • чай, цукор, кава, сухі кондитерські вироби – до 1 кг кожного виду
  • тютюнові вироби – до 30 пачок, сірники – до 10 коробок або одна запальничка.

Для жінок додатково дозволений одяг (халати, сукні), гігієнічні засоби, косметика (без спирту), прикраси з некоштовних матеріалів.

Через крамницю СІЗО можна придбати продукти та речі для передачі ув’язненим.

Чи можна передати телевізор та холодильник?

Так, можна передати телевізор (діагональ до 80 см), холодильник (із загальним об’ємом до 280 літрів), але лише один на камеру.

Що заборонено передавати:

  • зброю, вибухові речовини, алкоголь, наркотики
  • електронні пристрої для зв’язку (мобільні телефони, радіоелектронні засоби), SIM-картки, роутери
  • гроші, банківські картки, коштовності, цінні папери
  • будь-які колючо-ріжучі предмети

Скільки можна передати:

  1. Кількість передач не обмежується.
  2. Загальна вага речей (продукти, предмети) на зберіганні не повинна перевищувати 50 кг.

Як передати засудженому передачу (посилку)

Особисто:

Передачі приймаються у визначеному місці в СІЗО (це окрема кімната зі спеціальним вікном, що розташована суміжно з приміщенням для відвідувачів)

Для цього необхідно заповнити заяву у 2 примірниках і пред’явити документ, що посвідчує особу

Інспектор перевіряє вміст передачі: найменування, кількість, вагу (у присутності осіб, що їх доставили).

Поштою:

Відповідно до поштових правил.

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СІЗО в'язниця

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