Що можна передати засудженому до позбавлення волі та як це зробити — роз’яснення

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив особливості одержання посилок засудженими.
Передача речей та посилок засудженим до позбавлення волі регулюється спеціальними правилами. Вони визначають, які предмети та продукти можна надсилати або приносити особисто, а також які вимоги до процесу передачі.
Що можна передавати:
Для жінок додатково дозволений одяг (халати, сукні), гігієнічні засоби, косметика (без спирту), прикраси з некоштовних матеріалів.
Через крамницю СІЗО можна придбати продукти та речі для передачі ув’язненим.
Чи можна передати телевізор та холодильник?
Так, можна передати телевізор (діагональ до 80 см), холодильник (із загальним об’ємом до 280 літрів), але лише один на камеру.
Що заборонено передавати:
Скільки можна передати:
Як передати засудженому передачу (посилку)
Особисто:
Передачі приймаються у визначеному місці в СІЗО (це окрема кімната зі спеціальним вікном, що розташована суміжно з приміщенням для відвідувачів)
Для цього необхідно заповнити заяву у 2 примірниках і пред’явити документ, що посвідчує особу
Інспектор перевіряє вміст передачі: найменування, кількість, вагу (у присутності осіб, що їх доставили).
Поштою:
Відповідно до поштових правил.
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