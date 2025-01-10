У МОЗ пояснили, як продовжити тимчасову непрацездатність у рамках оцінювання функціонування

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що згідно з новими процесами оцінювання повсякденного функціонування, що впроваджуються на заміну медико-соціальної експертизи, пацієнти, які мають тривалу тимчасову непрацездатність, мають бути направлені на оцінювання з метою розв'язання питання щодо необхідності продовжувати тимчасову непрацездатність.
Відповідно до чинного законодавства, лікуючий лікар формує направлення пацієнта на оцінювання в таких випадках:
Тривалість тимчасової непрацездатності: якщо вона триває безперервно протягом 120 днів або сумарно 156 днів у разі перерв між періодами.
Характер захворювання: у разі стійкого або необоротного захворювання, за якого прогноз лікування не дозволяє очікувати повного одужання.
Особливі стани здоров’я: за наявності у пацієнта серйозних медичних інтервенцій або захворювань, передбачених нормативно-правовими актами.
Туберкульоз: для пацієнтів із туберкульозом направлення на оцінювання ініціюється після 10 місяців непрацездатності.
Як відбувається процедура?
Аналіз стану здоров’я:
Після досягнення зазначених строків, лікуючий лікар аналізує медичну документацію пацієнта та стан здоров’я, включаючи результати обстежень і прогноз.
Направлення на оцінювання:
У разі необхідності визначення подальшої працездатності чи стану здоров’я лікар ініціює подання електронного направлення на оцінювання експертною командою.
Оцінювання експертною командою:
Команди першочергово розглядають такі справи, вивчають медичні документи, анамнез і прогноз захворювання.
За результатами оцінювання команда приймає одне з рішень:
Встановлення інвалідності: якщо стан здоров’я пацієнта не дозволяє відновити працездатність.
Продовження строку тимчасової непрацездатності: якщо є позитивний прогноз на відновлення.
Завершення строку тимчасової непрацездатності: якщо немає підстав для подальшого продовження.
Витяг з рішення експертної команди надається пацієнту на руки і відправляється лікуючому лікарю для подальшого формування чергового МВТН.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.