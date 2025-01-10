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У МОЗ пояснили, як продовжити тимчасову непрацездатність у рамках оцінювання функціонування

22:36, 10 січня 2025
Лікуючий лікар формує направлення пацієнта на оцінювання у низці випадках.
У МОЗ пояснили, як продовжити тимчасову непрацездатність у рамках оцінювання функціонування
Фото: pravda.com.ua
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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що згідно з новими процесами оцінювання повсякденного функціонування, що впроваджуються на заміну медико-соціальної експертизи, пацієнти, які мають тривалу тимчасову непрацездатність, мають бути направлені на оцінювання з метою розв'язання питання щодо необхідності продовжувати тимчасову непрацездатність.

Відповідно до чинного законодавства, лікуючий лікар формує направлення пацієнта на оцінювання в таких випадках:

Тривалість тимчасової непрацездатності: якщо вона триває безперервно протягом 120 днів або сумарно 156 днів у разі перерв між періодами.

Характер захворювання: у разі стійкого або необоротного захворювання, за якого прогноз лікування не дозволяє очікувати повного одужання.

Особливі стани здоров’я: за наявності у пацієнта серйозних медичних інтервенцій або захворювань, передбачених нормативно-правовими актами.

Туберкульоз: для пацієнтів із туберкульозом направлення на оцінювання ініціюється після 10 місяців непрацездатності​​.

Як відбувається процедура?

Аналіз стану здоров’я:

Після досягнення зазначених строків, лікуючий лікар аналізує медичну документацію пацієнта та стан здоров’я, включаючи результати обстежень і прогноз.

Направлення на оцінювання:

У разі необхідності визначення подальшої працездатності чи стану здоров’я лікар ініціює подання електронного направлення на оцінювання експертною командою.

Оцінювання експертною командою:

Команди першочергово розглядають такі справи, вивчають медичні документи, анамнез і прогноз захворювання.

За результатами оцінювання команда приймає одне з рішень:

Встановлення інвалідності: якщо стан здоров’я пацієнта не дозволяє відновити працездатність.

Продовження строку тимчасової непрацездатності: якщо є позитивний прогноз на відновлення.

Завершення строку тимчасової непрацездатності: якщо немає підстав для подальшого продовження​.

Витяг з рішення експертної команди надається пацієнту на руки і відправляється лікуючому лікарю для подальшого формування чергового МВТН.

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МОЗ МСЕК

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