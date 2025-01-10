Міноборони виявило порушення на 334,75 млн грн у бойових виплатах військовим

У 2024 році Міністерство оборони України провело низку планових перевірок виплат «бойової» винагороди військовослужбовцям у військових частинах ЗСУ. Про це повідомили у відомстві.
Фахівці служби внутрішнього аудиту Міноборони здійснювали роз’яснювальну роботу, надавали консультації та рекомендації щодо коректного нарахування додаткової винагороди за виконання бойових і спеціальних завдань.
Результатом аудиторських перевірок стало виявлення низки порушень і недоліків, а також запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у розмірі 334,75 млн гривень. Завдяки спільній роботі аудиторів і командування вдалося уникнути серйозних порушень законодавства.
Серед основних причин виявлених порушень:
«Порядок нарахування та виплати додаткової винагороди має бути чітко дотриманий. Постійно працюємо з командирами різних ланок з метою зменшення внутрішніх ризиків. Ставимо за мету запобігати виникненню порушень. Командири мають забезпечувати нараховування та виплату грошового забезпечення виключно в межах чинного законодавства», — наголосив директор Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський.
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