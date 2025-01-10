Практика судів
  1. В Україні

Міноборони виявило порушення на 334,75 млн грн у бойових виплатах військовим

17:05, 10 січня 2025
Аудит Міноборони запобіг незаконному використанню понад 334 млн гривень.
Міноборони виявило порушення на 334,75 млн грн у бойових виплатах військовим
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році Міністерство оборони України провело низку планових перевірок виплат «бойової» винагороди військовослужбовцям у військових частинах ЗСУ. Про це повідомили у відомстві.

Фахівці служби внутрішнього аудиту Міноборони здійснювали роз’яснювальну роботу, надавали консультації та рекомендації щодо коректного нарахування додаткової винагороди за виконання бойових і спеціальних завдань.

Результатом аудиторських перевірок стало виявлення низки порушень і недоліків, а також запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у розмірі 334,75 млн гривень. Завдяки спільній роботі аудиторів і командування вдалося уникнути серйозних порушень законодавства.

Серед основних причин виявлених порушень:

  • неможливість підтвердження виконання бойових чи спеціальних завдань окремими військовими, включеними до наказів командира;
  • видача довідок про виконання завдань у першому ешелоні без фактичного підтвердження їх виконання.

«Порядок нарахування та виплати додаткової винагороди має бути чітко дотриманий. Постійно працюємо з командирами різних ланок з метою зменшення внутрішніх ризиків. Ставимо за мету запобігати виникненню порушень. Командири мають забезпечувати нараховування та виплату грошового забезпечення виключно в межах чинного законодавства», — наголосив директор Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Міноборони виплати військовим

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін скасував у ПДР норму щодо посвідчень, якими підтверджується право на звільнення від придбання автоцивілки

З Правил дорожнього руху виключили норму про те, що водії, які звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників авто, повинні мати при собі підтвердні документи.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не отримала запрошення на інавгурацію Трампа

У Єврокомісії повідомили, що наразі Дональд Трамп не надіслав запрошення Урсулі фон дер Ляєн.

Уряд дав дозвіл на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи

Крім резидентів Дія Сіті та релігійних організацій, Кабмін додав до списку на бронювання працівників операторів газорозподільних систем, які виконують аварійні роботи.

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському

Закон про автоматичну передачу даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби передали на підпис Зеленському.

Недопуск до укриття буде каратися штрафами чи позбавленням волі — прийнято закон

А за невиконання законних вимог посадових осіб ДСНС можна буде отримати штраф до 17 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова