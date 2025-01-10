Міноборони виявило порушення на 334,75 млн грн у бойових виплатах військовим

Аудит Міноборони запобіг незаконному використанню понад 334 млн гривень.

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У 2024 році Міністерство оборони України провело низку планових перевірок виплат «бойової» винагороди військовослужбовцям у військових частинах ЗСУ. Про це повідомили у відомстві.

Фахівці служби внутрішнього аудиту Міноборони здійснювали роз’яснювальну роботу, надавали консультації та рекомендації щодо коректного нарахування додаткової винагороди за виконання бойових і спеціальних завдань.

Результатом аудиторських перевірок стало виявлення низки порушень і недоліків, а також запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у розмірі 334,75 млн гривень. Завдяки спільній роботі аудиторів і командування вдалося уникнути серйозних порушень законодавства.

Серед основних причин виявлених порушень:

неможливість підтвердження виконання бойових чи спеціальних завдань окремими військовими, включеними до наказів командира;

видача довідок про виконання завдань у першому ешелоні без фактичного підтвердження їх виконання.

«Порядок нарахування та виплати додаткової винагороди має бути чітко дотриманий. Постійно працюємо з командирами різних ланок з метою зменшення внутрішніх ризиків. Ставимо за мету запобігати виникненню порушень. Командири мають забезпечувати нараховування та виплату грошового забезпечення виключно в межах чинного законодавства», — наголосив директор Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський.

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