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У Естонії хочуть закрити кордон з Росією

18:40, 13 січня 2025
У Естонії заявили, що законопроект необхідний через гібридні атаки, які Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.
У Естонії хочуть закрити кордон з Росією
Фото: err.ee
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В Естонії опозиційна партія «Вітчизна» ініціювала законопроект, згідно з яким парламент дасть уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон, пише ERR.

Лідер партії Урмас Рейнсалу обґрунтував законопроект кількома гібридними атаками, які Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.

«І партнерські спецслужби, і органи безпеки Естонії неодноразово попереджали про ризик саботажу з боку російських спецслужб. Прикордонна охорона Російської Федерації зробила ворожий крок, знявши з річки Нарва буї, що позначають кордон.

У грудні мав місце масштабний терористичний акт у Фінській затоці з метою руйнування естонсько-фінської підводної інфраструктури», – сказав Рейнсалу.

Також він додав, що з огляду на нинішню безпекову ситуацію доречно закрити кордон між Естонією та Росією, а органи безпеки та уряд Естонії мають відповідні технічні можливості та правові підстави.

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росія Естонія

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