Після публічної суперечки стосовно того, «хто бігає по посольствах», в Раді ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Після публічних заяв міністра енергетики Германа Галущенка стосовно того, що окремі депутати «бігають по посольствах», у Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення

Фото: Фейсбук народного депутата Юлії Клименко, 10 січня

У Верховній Раді 13 січня зареєстрували проект постанови 12403 про звільнення міністра енергетики Германа Галущенка. Ініціаторами виступили народні депутати Інна Совсун, Ярослав Железняк, Наталія Піпа та інші.

Слід зазначити, що цьому передувала публічна суперечка між Германом Галущенком та Інною Совсун у Раді стосовно питання, хто «бігає по посольствах».

Отже, під час «Години запитань» до уряду у Верховній Раді 10 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що «Україні потрібно відновлювати свої енергоресурси, зокрема, у відновлювальних джерелах, в атомній генерації – це наша стратегія, затверджена в тому, що ми будемо розвивати атомну генерацію як основу нашої базової генерації електроенергії».

«Більшість наших блоків, 9 блоків, які сьогодні є під контролем України, мають 30-річний термін використання, вони продовжуються під контролем МАГАТЕ. Але нам треба будувати нові блоки, і будівництво хмельницьких третього і четвертого блоків є одним з важливих елементів енергетичної стійкості України, щоб у людей було світло. Відповідно проектна документація, частина робіт там уже була зроблена. Ці блоки будуть використовувати виключно американську технологію, американську, наголошую на цьому, компанія Westinghouse, це також пропрацьовано з американцями, відповідні домовленості є. Більше того, ця технологія сьогодні діє на всіх 9 блоках атомних, які знаходяться під контролем України» - підкреслив він.

На це народний депутат від фракції «Голос» Інна Совсун зазначила, що «у відповіді про третій і четвертий блок ХАЕС ви сказали про те, що це узгоджено з американцями, з Westinghouse, я вам хочу сказати, що ми як члени комітету отримали повідомлення від представників делегації Європейської комісії і від представників американського посольства, які стурбовані тим, що в публічному просторі з'являється інформація, що начебто і одні, і другі підтримують цей проект. Насправді такої підтримки немає. Вони хотіли би надалі уникнути таких маніпуляцій»

На це Денис Шмигаль відповів, що «компанія Westinghouse сьогодні постачає ядерне паливо для України і всі наші блоки сьогодні не на російському ядерному паливі. Ми буквально перед повномасштабним вторгненням, за півтора роки до цього, всі наші атомні блоки перевели на паливо американського виробництва. Відповідно Міністерство енергетики працює з компанією Westinghouse».

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що «насправді це саме так, і якщо ми говоримо про третій і четвертий, то саме в тексті закону є норма, яка говорить про те, що ці блоки будуть працювати на американському паливі».

«А от стосовно позиції клерків середнього звена представництва Єврокомісії, Інно, мені дуже шкода, що ви бігаєте по посольствах і поливаєте брудом нашу енергетику і нашу державу» - звернувся Галущенко до Інни Совсун.

Після цього між депутаткою та Германом Галущенко зав’язалася гостра суперечка.

На заклики стосовно того, як він сміє казати стосовно «бігання по посольствах», Герман Галущенко спочатку зазначив: «Я смію! Я смію! Я смію про це говорити, тому що…», але після прохання спікера Руслана Стефанчука «утриматися від безпідставних звинувачень» або дати якісь докази народним депутатам, Галущенко вибачився.

«Питання в тому, що насправді немає в ЄС єдиного підходу до розвитку атомної енергетики і про це всім відомо. Тому що є країни, які відмовились від атомної енергетики, наприклад, Німеччина, а є країни, як Франція, в якій атомна енергетика складає більше 70 відсотків виробництва. Тому не може бути єдиної позиції ЄС щодо розвитку атомної енергетики, і, зокрема, будівництва наших блоків. І це відповідним чином було анонсовано представником ЄС в Україні Катаріною Матерновою, яка про це і сказала, що ЄС не коментує питання добудови блоків, тому що це не питання» - зазначив Галущенко.

В свою чергу, Інна Совсун підкреслила, що «міністри уряду не повинні таким тоном говорити про народних депутатів».

«Я не бігаю по посольствах, а взаємодію з ними в рамках своєї роботи, в рамках виконання своїх повноважень.

Окремо звертаю увагу на те, що так, звичайно, я спілкуюся з посольствами, звичайно, я знаю, що вони знають, думають і розуміють про третій, четвертий блок. І повірте, нічого хорошого від жодного посольства на цю тему я не чула» - підкреслила вона.

Автор: Наталя Мамченко

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