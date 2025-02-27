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В НШСУ розповіли, скільки тестових та практичних завдань підготували для ВККС

10:11, 27 лютого 2025
Також в Школі суддів запрацювала Навчальна лабораторія з вивчення права Європейського Союзу.
В НШСУ розповіли, скільки тестових та практичних завдань підготували для ВККС
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Національна школа суддів України розповіла, що є ключовою інституцією, яка забезпечує підготовку професійних суддів, орієнтуючись на сучасні вимоги правосуддя та європейські стандарти.

Підвищення якості добору суддів

У 2024 році НШСУ зосередила увагу на конкурсах для зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів. Фахівці Тестологічного центру разом з експертами оновили тестові та практичні завдання, з урахуванням правових позицій Верховного Суду:

– створено 3 110 нових тестових завдань;

– оновлено понад 21 000 завдань через рецензію та літературне редагування;

– підготовлено 200 практичних завдань у вигляді модельних судових рішень;

– розроблено 40+ модельних судових справ для кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих і апеляційних судів.

Окрім того, створено понад 4 200 тестів для конкурсів у Вищий антикорупційний суд та Апеляційну палату ВАКС, зокрема 1 225 були розроблені за участю залучених експертів.

Суддівська освіта та євроінтеграція

Після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у 2022 році пріоритетною є адаптація судової системи України до європейських стандартів. З метою реалізації цього завдання у жовтні 2024 року НШСУ відкрила Навчальну лабораторію з вивчення права Європейського Союзу, яка зосереджена на розробці навчальних матеріалів з права ЄС та їх викладанні для суддів і їхніх помічників.

Основні завдання лабораторії:

– об’єднання знань і досвіду фахівців з європейського права для досягнення стратегічних цілей України щодо адаптації національного законодавства до європейських норм, закріплених у Декларації Європейської Ради та Загальнодержавній програмі адаптації;

– використання міжнародного досвіду з метою вдосконалення національного законодавства;

– підвищення правової обізнаності суддів щодо європейських норм;

– впровадження результатів наукових досліджень у процес навчання.

Ця ініціатива допоможе українським суддям ефективно застосовувати європейські підходи у правозастосуванні та сприятиме зміцненню довіри до судової влади.

Розвиток тренерського потенціалу

Якість суддівської освіти безпосередньо залежить від професіоналізму викладачів. У 2024 році НШСУ активно працювала над посиленням тренерського потенціалу:

– підготовлено 96 нових тренерів у межах програми «Підготовка та фасилітація тренінгів у НШСУ»;

– 196 викладачів підвищили кваліфікацію завдяки участі у методологічних тренінгах, семінарах та круглих столах;

– до проведення навчання залучались проєкти міжнародних програм технічної допомоги в сфері правосуддя.

Формування сильної команди тренерів дозволяє забезпечити єдиний підхід до навчання в усіх регіональних відділеннях Школи та впроваджувати сучасні методики в підготовку суддів.

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ВККС Школа суддів НШСУ

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