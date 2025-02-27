ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році

Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,5%.

Фото:ebrd.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,5% порівняно з 4,7%, прогнозованими у вересні 2024 року. У наступному році банк очікує прискорення економічного зростання до 5,0% за умови завершення бойових дій.

У звіті зазначається, що, незважаючи на забезпечене зовнішнє фінансування для України, країна стикається з уповільненням економічного зростання та прискоренням інфляції через триваючу війну. Конфлікт з Росією, зокрема, впливає на енергетичну інфраструктуру, спричиняючи дефіцит електроенергії та високі ціни на імпортовану електроенергію, а також зменшення кількості робочої сили. Зростання ВВП знизилося з 5,0% у першій половині 2024 року до близько 2,0% у другій половині, і в цілому ВВП за 2024 рік оцінюється на рівні 3,0%.

Інфляція також зросла в другій половині 2024 року, переважно через підвищення цін на електроенергію та корекцію регульованих тарифів на комунальні послуги. ЄБРР прогнозує, що річна інфляція залишиться на рівні 12% у першій половині 2025 року, а до кінця року може знизитися до однозначного показника.

Щодо державного бюджету, ЄБРР оцінює дефіцит України на 2025 рік у 19,4% від ВВП, який буде повністю фінансуватися за рахунок зовнішніх кредитів, зокрема від ЄС, G7 та МВФ.

Негативні економічні фактори, ймовірно, збережуться у 2025 році, однак серед позитивних аспектів — стійкість бізнесу, робота Морського коридору та збільшення державних витрат, зокрема на оборону.

Загалом, ЄБРР також знизив прогноз економічного зростання для всього регіону до 3,2%, що на 0,3% менше, ніж очікувалося у вересні минулого року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.