Помощь при усыновлении – как получить выплаты для детей-сирот и лишенных родительской опеки

Министерство социальной политики напоминает усыновителям детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, что они имеют право на получение помощи при усыновлении. Размер и график выплат такие же, как при рождении ребенка:
- 41 280 грн на каждого ребенка;
- 10 320 грн выплачиваются единовременно;
- остальная сумма выплачивается равными частями в течение 36 месяцев.
Чтобы подать заявление в местный орган социальной защиты или ЦНАП, нужно заполнить форму по образцу на месте и подать:
копию свидетельства о рождении ребенка, выданную после внесения изменений в актовую запись о рождении на основании решения суда об усыновлении;
- копию решения суда об усыновлении;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Для подачи заявления через портал «Дія» необходимо:
- Нажать «Подать заявление» и авторизоваться.
- Указать данные ребенка или детей, на которых назначается помощь.
- Выбрать способ получения помощи.
- Указать данные о судебном решении об усыновлении.
- Подписать заявление электронной подписью и отправить.
Статус заявления можно отслеживать через личный кабинет на портале «Дія». Оповещение о рассмотрении заявки придет на электронную почту.
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