Помощь при усыновлении – как получить выплаты для детей-сирот и лишенных родительской опеки

Минсоцполитики рассказало о помощи при усыновлении детей-сирот.

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Министерство социальной политики напоминает усыновителям детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, что они имеют право на получение помощи при усыновлении. Размер и график выплат такие же, как при рождении ребенка:

- 41 280 грн на каждого ребенка;

- 10 320 грн выплачиваются единовременно;

- остальная сумма выплачивается равными частями в течение 36 месяцев.

Чтобы подать заявление в местный орган социальной защиты или ЦНАП, нужно заполнить форму по образцу на месте и подать:

копию свидетельства о рождении ребенка, выданную после внесения изменений в актовую запись о рождении на основании решения суда об усыновлении;

- копию решения суда об усыновлении;

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Для подачи заявления через портал «Дія» необходимо:

- Нажать «Подать заявление» и авторизоваться.

- Указать данные ребенка или детей, на которых назначается помощь.

- Выбрать способ получения помощи.

- Указать данные о судебном решении об усыновлении.

- Подписать заявление электронной подписью и отправить.

Статус заявления можно отслеживать через личный кабинет на портале «Дія». Оповещение о рассмотрении заявки придет на электронную почту.

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