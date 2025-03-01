Допомога при усиновленні – як отримати виплати для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування

Міністерство соціальної політики нагадує усиновлювачам дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що вони мають право на отримання допомоги при усиновленні. Розмір та графік виплат такі ж, як при народженні дитини:
Щоб подати заяву до місцевого органу соціального захисту або ЦНАП, потрібно заповнити форму за зразком на місці та подати:
копію свідоцтва про народження дитини, видану після внесення змін до актового запису про народження на підставі рішення суду про усиновлення;
Для подачі заяви через портал «Дія» необхідно:
Статус заяви можна відстежувати через особистий кабінет на порталі "Дія". Сповіщення про розгляд заявки прийде на електронну пошту.
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