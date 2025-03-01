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Допомога при усиновленні – як отримати виплати для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування

07:36, 1 березня 2025
Мінсоцполітики розповіло про допомогу при усиновленні дітей-сиріт.
Допомога при усиновленні – як отримати виплати для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування
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Міністерство соціальної політики нагадує усиновлювачам дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що вони мають право на отримання допомоги при усиновленні. Розмір та графік виплат такі ж, як при народженні дитини:

  • 41 280 грн на кожну дитину;
  • 10 320 грн виплачуються одноразово;
  • решта суми виплачується рівними частинами протягом 36 місяців.

Щоб подати заяву до місцевого органу соціального захисту або ЦНАП, потрібно заповнити форму за зразком на місці та подати:

копію свідоцтва про народження дитини, видану після внесення змін до актового запису про народження на підставі рішення суду про усиновлення;

  • копію рішення суду про усиновлення;
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Для подачі заяви через портал «Дія» необхідно:

  • Натиснути «Подати заяву» та авторизуватися.
  • Вказати дані дитини або дітей, на яких призначається допомога.
  • Обрати спосіб отримання допомоги.
  • Вказати дані про судове рішення про усиновлення.
  • Підписати заяву електронним підписом і надіслати.

Статус заяви можна відстежувати через особистий кабінет на порталі "Дія". Сповіщення про розгляд заявки прийде на електронну пошту.

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діти Мінсоцполітики

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