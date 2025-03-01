На Тернопільщині чоловік загинув під час забою свині

У Борщівській громаді 44-річний чоловік помер від ножового поранення під час забою свині.

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У селі Борщівської міської громади на Чортківщині 44-річний чоловік загинув під час забою свині у власному дворі. Інцидент стався, коли чоловік разом із родичем і сусідом проводив забій тварини.

Під час процесу свиня раптово смикнулася, і лезо ножа влучило в стегнову артерію чоловіка. Попри намагання очевидців зупинити кровотечу, потерпілий помер до приїзду лікарів.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне убивство) з позначкою «нещасний випадок». Триває розслідування.

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