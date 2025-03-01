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В Івано-Франківській області з’явиться новий індустріальний парк «Бурштин»

07:00, 1 березня 2025
Уряд ухвалив створення індустріального парку «Бурштин» для розвитку переробної промисловості.
В Івано-Франківській області з’явиться новий індустріальний парк «Бурштин»
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Уряд ухвалив рішення про включення нового індустріального парку «Бурштин» до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Парк буде розташований на території міста Бурштин Івано-Франківського району. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Створення цього парку дозволить залучити інвестиції, стимулювати розвиток переробної промисловості та сприятиме економічному зростанню регіону. За словами заступника Міністра економіки України Віталія Кіндратіва, індустріальний парк відкриває нові можливості для бізнесу та міжнародного співробітництва.

Ініціатором проєкту виступила Бурштинська міська рада. Загальна площа парку складе 20,45 га, а його діяльність буде спрямована на розвиток різних галузей, зокрема текстильного виробництва, харчової та легкої промисловості, оброблення деревини, а також науково-технічної діяльності.

Очікується створення до 1000 нових робочих місць у таких сферах:

  • текстильне виробництво;
  • виробництво харчових продуктів;
  • виготовлення одягу;
  • обробка деревини та виробництво виробів з дерева;
  • виготовлення виробів з рослинних матеріалів для плетіння;
  • виробництво машин і устаткування;
  • науково-технічна діяльність;
  • діяльність у сфері інформації та електронних комунікацій.

Це вже третій індустріальний парк, внесений до Реєстру у 2025 році.

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Івано-Франківськ Мінекономіки

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