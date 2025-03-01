У Києві суб’єктів господарювання попередили про шахраїв, які вимагають гроші

Шахраї звертаються до суб’єктів господарювання із проханням чи вимогою надати грошові кошти.

Фото: kuryer.if.ua

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В ДПС у м. Києві повідомили, що невстановлені особи, видаючи себе за посадових осіб Головного управління ДПС у м. Києві, звертаються до суб’єктів господарювання із проханням чи вимогою надати грошові кошти.

«Зокрема, шахраї розсилають електронні листи, надсилають паперові листи-звернення з підробленими підписами посадових осіб та печаткою установи, або телефонують, з проханням надати одноразову фінансову допомогу для потреб ЗСУ чи грошові кошти за сприяння у вирішенні проблемних питань підприємства», - сказано у заяві.

У ДПС додають, що шахраї можуть використовувати різні номери телефонів, розрахункові рахунки, картки різних банківських установ тощо.

«Наголошуємо, що посадові особи Головного управління ДПС у м. Києві діють виключно у межах законодавства та не мають жодного відношення до таких листів/дзвінків», - заявили у ДПС.

Також у податковій закликали платників не піддаватися на провокації, бути обачними та у разі отримання такого листа/дзвінка повідомляти підрозділи Національної поліції або відділ з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у м. Києві.

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