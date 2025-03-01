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В Киеве субъектов хозяйствования предупредили о мошенниках, которые требуют деньги

00:07, 1 марта 2025
Мошенники обращаются к субъектам хозяйствования с просьбой или требованием предоставить денежные средства.
В Киеве субъектов хозяйствования предупредили о мошенниках, которые требуют деньги
Фото: kuryer.if.ua
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В ГНС в г. Киеве сообщили, что неустановленные лица, выдавая себя за должностных лиц Главного управления ГНС в г. Киеве, обращаются к субъектам хозяйствования с просьбой или требованием предоставить денежные средства.

«В частности, мошенники рассылают электронные письма, отправляют бумажные письма-обращения с поддельными подписями должностных лиц и печатью учреждения или звонят с просьбой предоставить разовую финансовую помощь для нужд ВСУ или денежные средства за содействие в решении проблемных вопросов предприятия», — говорится в заявлении.

В ГНС добавляют, что мошенники могут использовать различные номера телефонов, расчетные счета, карты разных банковских учреждений и т. д.

«Подчеркиваем, что должностные лица Главного управления ГНС в г. Киеве действуют исключительно в рамках законодательства и не имеют никакого отношения к таким письмам/звонкам», — заявили в ГНС.

Также в налоговой призвали плательщиков не поддаваться на провокации, быть бдительными и в случае получения такого письма/звонка сообщать в подразделения Национальной полиции или в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в г. Киеве.

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Киев налоговая

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