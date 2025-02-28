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В 20 странах разоблачили сеть, распространявшую изображения сексуального насилия над детьми, сгенерированные ИИ

18:07, 28 февраля 2025
25 человек были арестованы в рамках масштабной операции против сети изображений сексуального насилия над детьми, созданных искусственным интеллектом.
В 20 странах разоблачили сеть, распространявшую изображения сексуального насилия над детьми, сгенерированные ИИ
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Полиция в 20 странах ликвидировала сеть, которая распространяла изображения сексуального насилия над детьми, полностью сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом пишет Politico.

Операция, охватившая европейские страны, включая Великобританию, а также Канаду, Австралию и Новую Зеландию, стала «одним из первых случаев», связанных с использованием ИИ для создания изображений сексуального насилия над детьми, заявило Европейское агентство правоохранительных органов (Европол), которое поддерживало операцию.

Указывается, что операцию возглавили датские правоохранительные органы. В результате были арестованы 25 человек, проведены 33 обыска и изъяты 173 электронных устройства.

Сообщается, что задержания стали возможны после ареста гражданина Дании в ноябре прошлого года за создание и распространение изображений детей, сгенерированных искусственным интеллектом. Он управлял платформой, доступ к которой пользователи могли получить по паролю после осуществления онлайн-платежа.

«Эти искусственно созданные изображения настолько легко генерируются, что их могут создавать лица с преступными намерениями, даже не обладая серьезными техническими знаниями», – заявила исполнительный директор Европола Катрин Де Болле.

Более того, по ее мнению, инструменты ИИ будут способствовать массовому увеличению количества материалов с сексуальным насилием над детьми, что усложнит идентификацию преступников и жертв.

Европол заявил, что на данный момент «не хватает национального законодательства» в отношении материалов сексуального насилия над детьми, сгенерированных искусственным интеллектом.

Законодатели ЕС все еще ведут переговоры о законопроекте по борьбе с материалами сексуального насилия над детьми, который Европейская комиссия представила еще в 2022 году. Однако страны ЕС до сих пор не могут прийти к единой позиции, а простота использования инструментов искусственного интеллекта для создания подобных материалов становится огромной проблемой для правоохранительных органов.

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