Во Львовской области от пожара из-за сжигания сухостоя погибла женщина

72-летнюю женщину нашли среди обгоревшей растительности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области трагически погибла 72-летняя женщина в результате горения сухой травы. Родные нашли ее тело среди обгоревшей растительности, где еще вчера она ходила.

В ГСЧС предостерегают, ежегодно в Украине десятки людей погибают из-за пожаров, вызванных сжиганием травы. Многие пытаются потушить пламя самостоятельно или не осознают всю опасность этой привычки.

ГСЧС призывает граждан не сжигать сухостой: одна искра может забрать чью-то жизнь. Берегите себя, своих близких и природу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.