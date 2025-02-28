У Львівській області від пожежі через спалювання сухостою загинула жінка

72-річну жінку знайшли серед обгорілої рослинності.

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У Львівській області трагічно загинула 72-річна жінка внаслідок горіння сухої трави. Рідні знайшли її тіло серед обгорілої рослинності, де ще вчора вона ходила.

В ДСНС застерігають, щроку в Україні десятки людей гинуть через пожежі, спричинені спалюванням трави. Багато хто намагається загасити полум’я самостійно або не усвідомлює всю небезпеку цієї звички.

ДСНС закликає громадян не спалювати сухостій: одна іскра може забрати чиєсь життя. Бережіть себе, своїх близьких і природу.

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