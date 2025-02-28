В 20 країнах викрили мережу, яка поширювала зображення сексуального насильства над дітьми, згенеровані ШІ

25 осіб заарештували в рамках масштабної операції проти мережі зображень сексуального насильства над дітьми, створених штучним інтелектом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція в 20 країнах ліквідувала мережу, яка розповсюджувала зображення сексуального насильства над дітьми, повністю створені штучним інтелектом. Про це пише Politico.

Операція, що охопила європейські країни, включаючи Велику Британію, а також Канаду, Австралію та Нову Зеландію, стала «однією з перших справ», пов’язаних із використанням ШІ для створення зображень сексуального насильства над дітьми, заявило Європейське агентство правоохоронних органів (Європол), яке підтримувало операцію.

Вказується, що очолили операцію данські правоохоронці. Внаслідок неї було заарештовано 25 осіб, проведено 33 обшуки та вилучено 173 електронні пристрої.

Повідомляється, що затримання стали можливими після арешту громадянина Данії в листопаді минулого року за створення та розповсюдження зображень дітей, згенерованих штучним інтелектом. Він керував платформою, до якої користувачі могли отримати доступ за паролем після здійснення онлайн-платежу.

«Ці штучно створені зображення настільки легко створюються, що їх можуть створювати особи зі злочинними намірами, навіть без серйозних технічних знань», – заявила виконавча директорка Європолу Катрін Де Болле.

Більше того, вона вважає, що інструменти ШІ сприятимуть масовому зростанню кількості матеріалів із сексуальним насильством над дітьми, що ускладнить ідентифікацію злочинців та жертв.

Європол заявив, що наразі «не вистачає національного законодавства» щодо матеріалів сексуального насильства над дітьми, згенерованих штучним інтелектом.

Законодавці ЄС ще ведуть переговори щодо проекту закону про боротьбу із матеріалами сексуального насильства над дітьми, який Європейська комісія представила ще у 2022 році. Проте країни ЄС досі не можуть виробити спільну позицію, а легкість використання інструментів штучного інтелекту для створення подібних матеріалів стає величезною проблемою для правоохоронних органів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.