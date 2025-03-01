В Ивано-Франковской области появится новый индустриальный парк «Янтарь»

Правительство приняло решение о создании индустриального парка «Янтарь» для развития перерабатывающей промышленности.

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Правительство приняло решение о включении нового индустриального парка «Янтарь» в Реестр индустриальных (промышленных) парков. Парк будет расположен на территории города Бурштын Ивано-Франковского района. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Создание этого парка позволит привлечь инвестиции, стимулировать развитие перерабатывающей промышленности и будет способствовать экономическому росту региона. По словам заместителя Министра экономики Украины Виталия Киндратива, индустриальный парк открывает новые возможности для бизнеса и международного сотрудничества.

Инициатором проекта выступил Бурштынский городской совет. Общая площадь парка составит 20,45 га, а его деятельность будет направлена на развитие различных отраслей, в частности текстильного производства, пищевой и легкой промышленности, обработки древесины, а также научно-технической деятельности.

Ожидается создание до 1000 новых рабочих мест в таких сферах:

- текстильное производство;

- производство пищевых продуктов;

- изготовление одежды;

- обработка древесины и производство изделий из дерева;

- изготовление изделий из растительных материалов для плетения;

- производство машин и оборудования;

- научно-техническая деятельность;

- деятельность в сфере информации и электронных коммуникаций.

Это уже третий индустриальный парк, внесенный в Реестр в 2025 году.

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