В Ивано-Франковской области появится новый индустриальный парк «Янтарь»

Правительство приняло решение о включении нового индустриального парка «Янтарь» в Реестр индустриальных (промышленных) парков. Парк будет расположен на территории города Бурштын Ивано-Франковского района. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Создание этого парка позволит привлечь инвестиции, стимулировать развитие перерабатывающей промышленности и будет способствовать экономическому росту региона. По словам заместителя Министра экономики Украины Виталия Киндратива, индустриальный парк открывает новые возможности для бизнеса и международного сотрудничества.
Инициатором проекта выступил Бурштынский городской совет. Общая площадь парка составит 20,45 га, а его деятельность будет направлена на развитие различных отраслей, в частности текстильного производства, пищевой и легкой промышленности, обработки древесины, а также научно-технической деятельности.
Ожидается создание до 1000 новых рабочих мест в таких сферах:
- текстильное производство;
- производство пищевых продуктов;
- изготовление одежды;
- обработка древесины и производство изделий из дерева;
- изготовление изделий из растительных материалов для плетения;
- производство машин и оборудования;
- научно-техническая деятельность;
- деятельность в сфере информации и электронных коммуникаций.
Это уже третий индустриальный парк, внесенный в Реестр в 2025 году.
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