На Тернопольщине мужчина погиб во время забоя свиньи

В Борщевской общине 44-летний мужчина скончался от ножевого ранения во время забоя свиньи.

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В селе Борщевской городской общины на Чортковщине 44-летний мужчина погиб во время забоя свиньи в собственном дворе. Инцидент произошел, когда мужчина вместе с родственником и соседом проводил забой животного.

Во время процесса свинья внезапно дернулась, и лезвие ножа попало в бедренную артерию мужчины. Несмотря на попытки очевидцев остановить кровотечение, пострадавший скончался до приезда врачей.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай». Продолжается расследование.

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