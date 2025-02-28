Мы никогда не примем просто прекращение огня – Владимир Зеленский заявил о необходимости гарантий безопасности

Дональд Трамп говорит о быстром завершении войны, Владимир Зеленский – о необходимости гарантий безопасности – о чем говорят президенты в Овальном кабинете.

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Во время общения в Овальном кабинете Белого дома с Президентом США Дональдом Трампом Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя просто прекратить огонь. По его словам, необходимы гарантии безопасности. Он подчеркнул, что прекращение огня происходило уже более 25 раз, но в итоге это не помогло.

Владимир Зеленский заявил, что Путин начал эту войну, и он должен платить за восстановление Украины.

В Европе заморожены 300 миллиардов активов, и они могут быть использованы для восстановления нашей страны, отметил он.

Со своей стороны, Дональд Трамп сказал: «Мы все ждем быстрого завершения этой войны».

Он добавил, что чувствует ответственность за то, что война началась.

Автор: Наталя Мамченко

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