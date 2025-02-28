Ми ніколи не приймемо просто припинення вогню – Володимир Зеленський заявив про необхідність гарантій безпеки

Дональд Трамп каже про швидке закінчення війни, Володимир Зеленський каже про необхідність гарантій безпеки – про що розмовляють президенти в Овальному кабінеті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час спілкування в Овальному кабінеті Білого дому з Президентом США Дональдом Трампом Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна просто припинити вогонь. За його словами, потрібні гарантії безпеки. Він підкреслив, що вже більше 25 разів мало місце припинення вогню, але врешті це не допомогло.

Володимир Зеленський заявив, що Путін почав цю війну, і він має платити за відбудову України.

В Європі 300 млрд заморожених активів, і вони можуть працювати на відбудову нашої країни, зазначив він.

Зі свого боку, Дональд Трамп каже: «Ми всі чекаємо на швидке закінчення цієї війни».

Він додав, що відчуває відповідальність за те, що почалася війна.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.