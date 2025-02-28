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Україна домовилася щодо сьомого перегляду програми з МВФ – Денис Шмигаль

20:26, 28 лютого 2025
Загальний обсяг програми складає близько $15,5 млрд.
Україна домовилася щодо сьомого перегляду програми з МВФ – Денис Шмигаль
Джерело фото: Getty Images
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Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Загальний обсяг програми складає близько $15,5 млрд.

За словами Шмигаля, черговий транш Україна зможе отримати після затвердження перегляду Виконавчою радою директорів МВФ.

Як писала «Судово-юридична газета», 20 лютого у Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм. Предметом є обговорення з представниками влади України 7-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Якщо Україна успішно пройде цей перегляд, то отримає до бюджету 917,54 млн доларів, що, порівняно з деякими грантами, є відносно невеликою сумою. Втім, справа не лише в грошах, а й у тому, що виконання вимог МВФ є «маяком» для надання коштів від інших партнерів.

Перед цим, 20 лютого, як писала «Судово-юридична газета», голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев і голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа зустрічалися з місією МВФ, яка прибула до Києва для аналізу ситуації та перевірки виконання реформ.

Гетманцев тоді охарактеризував розмову як «важку», а Підласа зазначила, що з місією МВФ говорили також і про використання коштів  ініціативи ERA, що фінансується з доходів від заморожених російських активів ($50 млрд від G7).

Додамо, що Гетманцев окреслив структурні маяки для залучення у 2025 році Україною $2,7 млрд від МВФ.

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гроші Україна МВФ Денис Шмигаль

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