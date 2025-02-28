Володимир Зеленський залишає Білий дім – вочевидь, підписання угоди 28 лютого не відбудеться

Спільна прес-конференція президентів Трампа і Зеленського скасована.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не прогнозується.

Президент Володимир Зеленський залишає Білий дім.

«Сьогодні ми мали дуже значущу зустріч у Білому домі. Багато чого дізналися, що неможливо зрозуміти без розмови під таким тиском», - вказав Трамп та додав, що угода буде підписана, коли Україна «буде готова до миру».

Нагадаємо, Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.