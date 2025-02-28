Зеленский после встречи с Трампом в Белом доме даст интервью ведущему Fox News

Fox News примет интервью у Владимира Зеленского после его встречи с Дональдом Трампом.

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Президент Украины Владимир Зеленский даст эксклюзивное интервью Fox News. Об этом заявил ведущий канала Брет Баер.

«Мы все еще идем на интервью, которое нам назначили», – написал он в соцсети X.

Напомним, что после встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения о полезных ископаемых 28 февраля не прогнозируется.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация покинули Белый дом без каких-либо комментариев для прессы.

Добавим, что Владимир Зеленский в разговоре с Трампом отметил необходимость предоставления надежных гарантий безопасности со стороны США. Однако четкого ответа на эти гарантии от Трампа не получил.

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