Зеленський після зустрічі з Трампом в Білому домі дасть інтерв'ю телеведучому Fox News

Fox News візьме інтерв'ю у Володимира Зеленського після його зустрічі з Дональдом Трампом.

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Президент України Володимир Зеленський дасть ексклюзивне інтерв’ю Fox News. Про це заявив ведучий каналу Брет Баєр.

«Ми все ще йдемо на інтерв’ю, яке нам призначили», - написав він в соцмережі Х.

Нагадаємо, що після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не прогнозується.

Президент України Володимир Зеленський і українська делегація покинули Білий дім без будь-яких коментарів для преси.

Додамо, що Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.

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