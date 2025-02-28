Практика судів
  1. У світі

Європейські лідери Макрон та Туск підтримали Україну після зустрічі з Трампом

21:21, 28 лютого 2025
Польський премʼєр та президент Франції підтримали Україну після зустрічі в США.
Європейські лідери Макрон та Туск підтримали Україну після зустрічі з Трампом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після зустрічі в Овальному кабінеті з президентом США Дональдом Трампом європейські лідери висловилися на підтримку України.

Зокрема, польський премʼєр-міністр Дональд Туск написав: «Дорогий президент Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні».

А президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що «є агресор, яким є Росія, і народ, на який напали, — це Україна».

Нагадаємо, що після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не прогнозується.

Володимир Зеленський залишив Білий дім.

Додамо, що Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

США Польща Україна Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з цієї угоди – Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський навів приклад, чому проста дипломатія не працює, а Дональд Трамп і Джей Ді Венс закликали його визнати проблеми з нестачею людей у війську.

Ми ніколи не приймемо просто припинення вогню – Володимир Зеленський заявив про необхідність гарантій безпеки

Дональд Трамп каже про швидке закінчення війни, Володимир Зеленський каже про необхідність гарантій безпеки – про що розмовляють президенти в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп: Угода про корисні копалини є «великим зобов’язанням США» і буде підписана сьогодні

Президент України також сказав журналістам, що хоче обговорити те, що «готові зробити» США під час зустрічі з Трампом.

Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому

У Білому домі почалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Рахувати середню зарплату і загальну кількість працівників для бронювання будуть по-новому – Кабмін вніс зміни

Зокрема уряд доручив враховувати у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, вже мобілізованих після 18 травня 2024 року працівників.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури