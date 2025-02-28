Європейські лідери Макрон та Туск підтримали Україну після зустрічі з Трампом

Польський премʼєр та президент Франції підтримали Україну після зустрічі в США.

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Після зустрічі в Овальному кабінеті з президентом США Дональдом Трампом європейські лідери висловилися на підтримку України.

Зокрема, польський премʼєр-міністр Дональд Туск написав: «Дорогий президент Зеленський, дорогі українські друзі, ви не одні».

А президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що «є агресор, яким є Росія, і народ, на який напали, — це Україна».

Нагадаємо, що після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не прогнозується.

Володимир Зеленський залишив Білий дім.

Додамо, що Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.

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