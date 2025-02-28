Европейские лидеры Макрон и Туск поддержали Украину после встречи с Трампом

Польский премьер и президент Франции поддержали Украину после встречи в США.

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После встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом европейские лидеры высказались в поддержку Украины.

В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск написал: «Дорогой президент Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни».

А президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что «есть агрессор – это Россия, и есть народ, на который напали – это Украина».

Напомним, после встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения о полезных ископаемых 28 февраля не прогнозируется.

Владимир Зеленский покинул Белый дом.

Добавим, что Владимир Зеленский в разговоре с Трампом отметил необходимость предоставления надежных гарантий безопасности со стороны США. Однако четкого ответа на эти гарантии от Трампа не получил.

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