Сорванное соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной на данный момент не рассматривается, — Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент сделал заявление о ситуации с соглашением об ископаемых.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной было сорвано после спора во время переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в настоящее время возможность подписания соглашения не рассматривается. Об этом пишет CBS News.

Бессент также заявил, что невозможно заключить экономическое соглашение без мирного соглашения.

Напомним, что Владимир Зеленский отметил, что США "хотели это соглашение, мы не против этого соглашения, но мы хотим понимать, какое место гарантии безопасности займут в этом соглашении".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.