Урсула фон дер Ляєн запропонувала зробити Україну «сталевим дикобразом»

Європі необхідно так озброїти Україну, щоб її не могли «перетравити» загарбники, — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності термінового посилення обороноздатності ЄС та підтримки України у перетворенні її на «сталевого дикобраза» – державу, неприступну для будь-яких можливих загроз. Про це пише Euronews.

Вона наголосила, що ЄС повинен сприяти зміцненню України, щоб вона стала «неперетравлюваною для майбутніх загарбників», зокрема для Росії.

За її словами, Київ повинен отримати необхідні ресурси для зміцнення своєї економіки та посилення обороноздатності як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Серед таких ресурсів вона виділила постійну фінансову та військову підтримку з боку союзників, а також надання комплексних гарантій безпеки для захисту потенційної мирної угоди з РФ.

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