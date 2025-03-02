США не дадут Украине денег, пока Владимир Зеленский не придет в Вашингтон с миром, — министр торговли Говард Лютник

Вашингтон не даст Украине финансовую помощь до тех пор, пока Владимир Зеленский не приедет с миром. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник.

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединённых Штатов: «Мы не дадим тебе денег, пока ты не придёшь к нам с миром», — пояснил он в коментарии Fox News.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой США Дональдом Трампом в Белом доме объяснил свои позиции, подчеркнув, в частности, что не может соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией.

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