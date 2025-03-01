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Владимир Зеленский объяснил свою позицию после спора на встрече с Дональдом Трампом

18:30, 1 марта 2025
Президент Украины после разговора с главой США в Белом доме объяснил свои позиции.
Владимир Зеленский объяснил свою позицию после спора на встрече с Дональдом Трампом
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Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой США Дональдом Трампом в Белом доме объяснил свои позиции, подчеркнув, в частности, что не может соглашаться на опасные для Украины условия перемирия с Россией. Об этом он заявил в большом заявлении в X.

Зеленский заверил, что Украина очень благодарна США за всю оказанную поддержку, отдельно поблагодарив Трампа, обе партии в Конгрессе и американский народ.

«Помощь Америки была жизненно важной, чтобы помочь нам выжить, и я хочу это признать. Несмотря на жёсткий диалог, мы остаёмся стратегическими партнёрами. Но нам нужно быть честными и откровенными друг с другом, чтобы действительно понять наши общие цели», – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский отметил, что без поддержки США будет трудно, но «мы не можем потерять ни волю, ни свободу, ни свой народ».

«Мы видели, как россияне приходили в наши дома и убивали многих людей. Никто не хочет новой волны оккупации. Если нас не могут принять в НАТО, нам нужна чёткая структура гарантий безопасности от наших союзников в США», – объяснил он.

Президент Зеленский подчеркнул, что не может изменить позицию Украины по отношению к России, поскольку россияне нас убивают, это враг, и это реальность, с которой мы сталкиваемся.

«Украина хочет мира, но он должен быть справедливым и прочным. Для этого нам нужно быть сильными за столом переговоров. Мир возможен только тогда, когда мы знаем, что имеем гарантии безопасности, когда наша армия сильна, а наши партнёры с нами», – отметил глава государства.

В то же время Президент подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности.

«Но этого недостаточно, и нам нужно больше, чем просто это. Прекращение огня без гарантий безопасности опасно для Украины. Мы воюем 3 года, и украинцы должны знать, что Америка на нашей стороне», – подчеркнул Зеленский.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский

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