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Работник заболел — за чей счет оплачиваются первые 5 дней больничного

07:00, 2 марта 2025
Оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы производится за счет средств работодателя.
Работник заболел — за чей счет оплачиваются первые 5 дней больничного
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда рассказало о нюансах оплаты больничного в результате болезни.

В частности, стало известно, за чей счет оплачиваются первые 5 дней больничного.

Так, оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, производится за счет средств работодателя.

Остальные дни нетрудоспособности оплачивает Пенсионный Фонд согласно ч. 2 ст. 15 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23.09.1999 № 1105-XIV.

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Гоструда больничные

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