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В полиции объяснили, как оплатить штраф за нарушение общественного порядка и ПДД в Киеве

07:18, 2 марта 2025
Уплатить штраф можно в любом банковском учреждении в течение 15 дней.
В полиции объяснили, как оплатить штраф за нарушение общественного порядка и ПДД в Киеве
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В Патрульной полиции Киеве напоминают, что лица, получившие постановление за нарушение общественного порядка или нарушение правил дорожного движения, могут заплатить штраф в любом банковском учреждении в течение 15 дней.

Реквизиты для уплаты штрафов за нарушение общественной безопасности:

р/с UA278999980313090106000026010, ЕГРПОУ — 37993783, код классификации доходов бюджета – 21081100, получатель ГУК в г. Киеве.

Реквизиты для уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения:

р/с UA698999980313040149000026001, ЕГРПОУ — 37993783, код классификации доходов бюджета – 21081300, получатель ГУК в г. Киеве.

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полиция ПДД Киев штраф / штрафы постановление граждане банк

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