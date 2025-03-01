Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

Как перевести пенсию с почты на банк — пошаговая инструкция

23:58, 1 марта 2025
Получатель пенсии может изменить способ выплат, обратившись в банк, заполнив заявление и предоставив необходимые документы онлайн.
Как перевести пенсию с почты на банк — пошаговая инструкция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, можно ли перевести пенсионные выплаты с «Укрпочты» на банк.

Чтобы перевести получение пенсии с «Укрпочты» на банк, необходимо лично обратиться в банк, клиентом которого хочет стать человек, и открыть счет для пенсионных выплат.

Важно помнить о требованиях к банковскому счету для зачисления пенсии. Также можно подать заявление об изменении платежных реквизитов онлайн.

Затем необходимо подготовить и отсканировать документы для загрузки на веб-портал электронных услуг ПФУ: идентификационный код, банковские реквизиты утвержденного образца (их можно получить в отделении банка, клиентом которого стал человек).

Следует учитывать требования к скан-копиям документов:

  • размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;
  • формат файла: JPG, JPEG, PDF;
  • документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;
  • скан-копии изготавливаются с оригиналов документов;
  • скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;
  • названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Следующий шаг – авторизация в личном кабинете на веб-портале ПФУ и подача заявления на перевод пенсии с почты на банк.

Подробнее о том, как перевести пенсионные выплаты с почты на банк, можно узнать в видеоинструкции.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене права судов назначать условное наказание за уклонение от мобилизации

В случае принятия законопроекта суды не смогут назначать более мягкое наказание или наказание с испытательным сроком для лиц, уклонившихся от мобилизации.

По письмам-ходатайствам органов власти в течение 2024 года за границу выехало 15,7 тысячи мужчин, не вернулись – 1130

Половина таких мужчин, которые покинули страну благодаря этим письмам и не вернулись, выехали по ходатайству Министерства культуры.

НАБУ, БЭБ, ГБР и МТСБУ получили доступ в Реестр транспортных средств МВД

Кабмин добавил органы Бюро экономической безопасности, НАБУ и должностных лиц ГБР в перечень субъектов, имеющих доступ к Единому государственному реестру транспортных средств относительно зарегистрированных транспортных средств, их владельцев и надлежащих пользователей.

Заведения высшего образования МВД, СБУ, высшие военные учебные заведения лишат права готовить юристов — Комитет одобрил концепцию реформы

Комитетом одобрена концепция реформирования высшего юридического образования и первичного доступа к юридической профессии, которая предусматривает запрет подготовки юристов в учебных заведениях МВД, СБУ, высших военных учебных заведениях – дальше будут готовить законопроект.

Рада приняла закон о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за границей

Кабмин сможет урегулировать все вопросы относительно порядка признания результатов обучения, полученных гражданами Украины путем формального или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за границей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео