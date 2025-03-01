Как перевести пенсию с почты на банк — пошаговая инструкция

Получатель пенсии может изменить способ выплат, обратившись в банк, заполнив заявление и предоставив необходимые документы онлайн.

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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, можно ли перевести пенсионные выплаты с «Укрпочты» на банк.

Чтобы перевести получение пенсии с «Укрпочты» на банк, необходимо лично обратиться в банк, клиентом которого хочет стать человек, и открыть счет для пенсионных выплат.

Важно помнить о требованиях к банковскому счету для зачисления пенсии. Также можно подать заявление об изменении платежных реквизитов онлайн.

Затем необходимо подготовить и отсканировать документы для загрузки на веб-портал электронных услуг ПФУ: идентификационный код, банковские реквизиты утвержденного образца (их можно получить в отделении банка, клиентом которого стал человек).

Следует учитывать требования к скан-копиям документов:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

скан-копии изготавливаются с оригиналов документов;

скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Следующий шаг – авторизация в личном кабинете на веб-портале ПФУ и подача заявления на перевод пенсии с почты на банк.

Подробнее о том, как перевести пенсионные выплаты с почты на банк, можно узнать в видеоинструкции.

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