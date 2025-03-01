Как перевести пенсию с почты на банк — пошаговая инструкция

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, можно ли перевести пенсионные выплаты с «Укрпочты» на банк.
Чтобы перевести получение пенсии с «Укрпочты» на банк, необходимо лично обратиться в банк, клиентом которого хочет стать человек, и открыть счет для пенсионных выплат.
Важно помнить о требованиях к банковскому счету для зачисления пенсии. Также можно подать заявление об изменении платежных реквизитов онлайн.
Затем необходимо подготовить и отсканировать документы для загрузки на веб-портал электронных услуг ПФУ: идентификационный код, банковские реквизиты утвержденного образца (их можно получить в отделении банка, клиентом которого стал человек).
Следует учитывать требования к скан-копиям документов:
Следующий шаг – авторизация в личном кабинете на веб-портале ПФУ и подача заявления на перевод пенсии с почты на банк.
Подробнее о том, как перевести пенсионные выплаты с почты на банк, можно узнать в видеоинструкции.
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