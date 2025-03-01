Як перевести пенсію з пошти на банк — покрокова інструкція

Одержувач пенсії може змінити спосіб виплат, звернувшись до банку, заповнивши заяву та надавши необхідні документи онлайн.

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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, чи можна перевести пенсійні виплати з «Укрпошти» на банк.

Для того, щоб перевести отримання пенсії з «Укрпошти» на банк, слід особисто звернутись до банку, клієнтом якого бажає стати людина, та відкрити рахунок для пенсійних виплат.

Важливо пам’ятати про вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії. Також можна подати заяву про зміну виплатних реквізитів онлайн.

Потім потрібно підготувати та відсканувати документи для завантаження на вебпортал електронних послуг ПФУ, ідентифікаційний код, банківські реквізити затвердженого зразка (можна отримати у відділенні банку, клієнтом якого стала людина).

Слід враховувати вимоги до скан-копій документів:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Наступний крок – авторизація в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ та подання заяви для переведення пенсії з пошти на банк.

Детальніше про те, як перевести пенсійні виплати з пошти на банк, можна дізнатися у відеоінструкції.

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