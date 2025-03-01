Мокрий сніг та дощ – що прогнозують синоптики 2 березня

На території України, крім східних областей, ітиме невеликий мокрий сніг, удень з дощем.

Джерело фото: медіа

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На українців 2 березня чекає хмарна погода.

Зокрема, за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у східних областях без опадів – температура вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

На решті території невеликий мокрий сніг, удень з дощем, у південно-західній частині помірні опади, місцями налипання мокрого снігу – температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

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