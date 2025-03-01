Мокрый снег и дождь – что прогнозируют синоптики 2 марта

Украинцев 2 марта ожидается облачная погода.
В частности, по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в восточных областях без осадков – температура ночью 6-11° мороза, днем около 0°.
На остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем, в юго-западной части умеренные осадки, местами налипание мокрого снега – температура ночью от 1° до 4° мороза, днем 1-6° тепла.
На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.