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Мокрый снег и дождь – что прогнозируют синоптики 2 марта

21:30, 1 марта 2025
На территории Украины, кроме восточных областей, будет идти небольшой мокрый снег, днем ​​с дождем.
Мокрый снег и дождь – что прогнозируют синоптики 2 марта
Источник фото: медиа
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Украинцев 2 марта ожидается облачная погода.

В частности, по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в восточных областях без осадков – температура ночью 6-11° мороза, днем ​​около 0°.

На остальной территории небольшой мокрый снег, днем ​​с дождем, в юго-западной части умеренные осадки, местами налипание мокрого снега – температура ночью от 1° до 4° мороза, днем ​​1-6° тепла.

На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

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