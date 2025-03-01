В Виннице двое мужчин незаконно переделывали пистолеты для стрельбы боевыми патронами

54-летний и 61-летний мужчины незаконно перерабатывали сигнально-шумовые пистолеты, чтобы они могли стрелять боевыми патронами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице сообщено о подозрении двоим мужчинам в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Указывается, что 54-летний и 61-летний мужчины, действуя по предварительному сговору, незаконно производили огнестрельное оружие путем замены стволов и переработки затворов сигнально-шумовых пистолетов, что позволяло производить выстрелы пистолетными патронами.

Изготовленное таким образом огнестрельное оружие и боевые припасы к нему злоумышленники незаконно сбывали за денежное вознаграждение.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых изъято огнестрельное оружие, детали к нему, несколько сотен патронов разного калибра и т.д.

Следователю судьи Винницкого городского суда прокурором подано ходатайство о применении к подозреваемым мерам пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства виновности в совершении инкриминируемого преступления перед судом подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.