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Владимир Зеленский в Британии встретится с премьером Стармером, королем Чарльзом и примет участие в саммите

17:16, 1 марта 2025
Встреча Владимира Зеленского и Кира Стармера намечена на 19:15 1 марта, другие встречи пройдут 2 марта.
Владимир Зеленский в Британии встретится с премьером Стармером, королем Чарльзом и примет участие в саммите
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 марта Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию.

Британский премьер-министр Кир Стармер проведет встречу с Владимиром Зеленским в 19.15. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

А на 2 марта у Президента запланировано участие в организованном Стармером саммите европейских лидеров, на котором будут обсуждаться завершения войны в Украине.

Также Владимир Зеленский встретится с королем Чарльзом III.

«Завтра еще ряд двусторонних встреч, в том числе с королем Чарльзом III и, собственно, встреча европейских лидеров по поддержке Украины», — отметил Сергей Никифоров.

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Владимир Зеленский Великобритания

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