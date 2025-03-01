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Почему нотариус может отказать в совершении нотариального действия — Минюст привел перечень причин

20:54, 1 марта 2025
По требованию лица, которому отказано, нотариус обязан в письменном виде обосновать причины и разъяснить порядок обжалования.
Почему нотариус может отказать в совершении нотариального действия — Минюст привел перечень причин
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало о потенциальных причинах отказа в совершении нотариальных действий.

Завещание, доверенность или, например, договор дарения — многие виды сделок требуют участия нотариуса. Он, в свою очередь, принимает решение о совершении нотариального действия или об отказе в его совершении.

При этом для отказа обязательно должна быть причина, перечень которых содержится в статье 49 Закона Украины «О нотариате», а именно:

  • совершение такого действия противоречит законодательству Украины;
  • не предоставлены сведения (информация) и документы, необходимые для совершения нотариального действия;
  • действие подлежит совершению другим нотариусом или должностным лицом, которое уполномочено на совершение нотариальных действий;
  • имеются сомнения в том, что физическое лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, осознает его значение, содержание, правовые последствия или действует под влиянием насилия;
  • с просьбой о совершении нотариального действия обратилось лицо, признанное недееспособным в установленном порядке, или его уполномоченный представитель не имеет необходимых полномочий;
  • сделка, заключаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в его уставе или положении, либо выходит за рамки его деятельности;
  • лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не уплатило установленную плату за его совершение;
  • лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, не внесло установленные законодательством платежи, связанные с его совершением;
  • лицо, обратившееся с просьбой о совершении нотариального действия, связанного с отчуждением принадлежащего ему имущества, внесено в Единый реестр должников.

Однако внесение государственного или коммунального предприятия в Единый реестр должников не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключенного в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия, а также договора купли-продажи, заключенного в процедуре ликвидации государственного предприятия в соответствии с законодательством.

  • в других случаях, предусмотренных законом.

По требованию лица, которому отказано в совершении нотариального действия, нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, обязаны изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. О вынесении отказа нотариус в течение трех рабочих дней выносит соответствующее постановление.

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