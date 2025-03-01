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Как военный, получающий пенсию за выслугу лет, может оформить надбавку на несовершеннолетних детей

23:18, 1 марта 2025
Надбавка устанавливается к пенсиям неработающих пенсионеров с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление и необходимые документы.
Как военный, получающий пенсию за выслугу лет, может оформить надбавку на несовершеннолетних детей
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Пенсионный фонд Украины разъяснил, как военнослужащий, получающий пенсию за выслугу лет, может оформить надбавку на несовершеннолетних детей.

Согласно статье 16 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» неработающим пенсионерам, имеющим на своем иждивении, в частности детей, к пенсии начисляется надбавка на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Дети считаются нетрудоспособными членами семьи до достижения ими 18 лет или старше, если им установлена ​​инвалидность до достижения 18 лет.

Сроки установления надбавки к пенсии на нетрудоспособных членов семьи, которые находятся на содержании неработающих пенсионеров, определены статьей 51 указанного Закона.

Надбавка устанавливается к пенсиям неработающих пенсионеров с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление и необходимые документы.

Если пенсионер получил право на надбавку раньше, чем было подано заявление, такая надбавка может быть выплачена за истекший период, но не более 12 месяцев (но не ранее даты обретения права).

При трудоустройстве пенсионера выплата указанной надбавки прекращается.

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