В Минюсте напомнили, можно ли с арестованного счета совершать расходные операции

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило, можно ли с арестованного счета совершать расходные операции.
Физические лица — должники, на денежные средства которых наложен арест органами ГИС или частными исполнителями, могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму, которая в течение месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы (в настоящее время — 16 000 грн).
Такие возможности доступны временно, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине.
Что это означает для должников?
Это позволяет должникам совершать операции на арестованных счетах на сумму до 16 000 грн в месяц, не подвергаясь взысканию в пределах этой суммы.
Такое право действует только на период военного положения.
Как определить текущий счет для совершения операций?
Необходимо подать заявление в орган, который осуществляет принудительное исполнение (государственный или частный исполнитель), о назначении текущего счета для совершения расходных операций.
Образец заявления можно найти на сайте Центральной юстиции в разделе «Услуги» — «В сфере государственной исполнительной службы» — «Образцы заявлений».
Срок исполнения:
Исполнитель должен вынести постановление о назначении такого счета в течение 2 рабочих дней с момента получения заявления и направить его в банк.
После этого банк предоставит информацию о назначенном текущем счете органам исполнительной службы для дальнейшего контроля.
Дополнительные важные моменты:
Исполнитель обязан проверить наличие других исполнительных производств в отношении физического лица — должника.
В случае открытия других исполнительных производств данный счет будет определен для всех расходных операций.
Для должников, у которых арестованы средства: они имеют право совершать расходные операции только на определенном текущем счете в пределах установленной суммы.
Это временная возможность, которая позволяет должникам управлять своими финансами в пределах разрешенных сумм, оплачивать коммунальные услуги, налоги, алименты и другие обязательные платежи.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин отменил распоряжение, которое позволяло украинцам рассчитываться с арестованных счетов без ограничений.
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