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В Минюсте напомнили, можно ли с арестованного счета совершать расходные операции

22:36, 1 марта 2025
Должники могут управлять своими финансами, но в пределах разрешенных сумм.
В Минюсте напомнили, можно ли с арестованного счета совершать расходные операции
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснило, можно ли с арестованного счета совершать расходные операции.

Физические лица — должники, на денежные средства которых наложен арест органами ГИС или частными исполнителями, могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму, которая в течение месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы (в настоящее время — 16 000 грн).

Такие возможности доступны временно, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Что это означает для должников?

Это позволяет должникам совершать операции на арестованных счетах на сумму до 16 000 грн в месяц, не подвергаясь взысканию в пределах этой суммы.

Такое право действует только на период военного положения.

Как определить текущий счет для совершения операций?

Необходимо подать заявление в орган, который осуществляет принудительное исполнение (государственный или частный исполнитель), о назначении текущего счета для совершения расходных операций.

Образец заявления можно найти на сайте Центральной юстиции в разделе «Услуги» — «В сфере государственной исполнительной службы» — «Образцы заявлений».

Срок исполнения:

Исполнитель должен вынести постановление о назначении такого счета в течение 2 рабочих дней с момента получения заявления и направить его в банк.

После этого банк предоставит информацию о назначенном текущем счете органам исполнительной службы для дальнейшего контроля.

Дополнительные важные моменты:

Исполнитель обязан проверить наличие других исполнительных производств в отношении физического лица — должника.

В случае открытия других исполнительных производств данный счет будет определен для всех расходных операций.

Для должников, у которых арестованы средства: они имеют право совершать расходные операции только на определенном текущем счете в пределах установленной суммы.

Это временная возможность, которая позволяет должникам управлять своими финансами в пределах разрешенных сумм, оплачивать коммунальные услуги, налоги, алименты и другие обязательные платежи.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин отменил распоряжение, которое позволяло украинцам рассчитываться с арестованных счетов без ограничений.

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минюст

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